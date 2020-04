La empresaria Melissa Klug cumple el aislamiento social obligatorio en su casa junto a sus hijos. Así lo mostró en su cuenta de Instagram donde subió algunos videos y fotos de lo que hace mientras se protege del coronavirus (COVID-19).

En unos clips que subió la popular “Blanca de Chucuito” se ve a uno de sus menores hijos, Jimmy Farfán, jugando frente a una consola de videojuegos. Mientras su otro hijo, Adriano Farfán, está jugando con su pequeño perro.

Melissa Klug comparte su cuarentena

La empresaria también subió una fotografía junto a sus hijos Melissa Lobatón Klug, Jimmy Farfán y Adriano Farfán, y su gran amiga, Chama de los Ríos. En la imagen se ve a todos recostados sonriendo para la cámara.

Como se recuerda, Klug tuvo un problema por el pase de tránsito que tenía durante la cuarentena por coronavirus. Ella señaló que decidió sacar el salvoconducto por las personas en vulnerabilidad que tiene a su cargo.

“Que me lleven a la comisaría, porque cuando cruzo la avenida Benavides me piden permiso para poder ir al mercado. Si dicen que no se necesita permiso, entonces cuando me pare la policía diré lo que dijo el ministro", comentó al Diario Ojo en su momento.

