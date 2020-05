Jossmery Toledo fue captada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” cuando manejaba su auto en plena cuarentena, pese que el uso de autos particulares está prohibido según las medidas que ha dado el gobierno peruano hacerle frente al coronavirus.

“Jossmery Toledo se pasea en su auto por la ciudad sin tener permiso de tránsito en plena cuarentena”, se escucha al a conductora Magaly Medina en el adelanto de su programa emitido ayer. En las imágenes se ve a la joven cuando sale de su vivienda, se dirige a su auto y conduce a diferentes puntos de la capital, como San Juan de Lurigancho.

Si bien el avance donde se ven las imágenes de la infuencer se emitió como un adelanto del programa de ayer, este no salió por lo que se espera que hoy se conozca si en verdad Toledo incumplió la cuarentena.

Hasta el momento, Toledo no ha comentado sobre el hecho en sus redes sociales. Cabe señalar que la expolicía se mantiene bastante activa en su cuenta de Instagram, donde comparte sus rutinas de ejercicios y recomendaciones sobre una vida saludable.

Hace unos días, su ex pareja Franco Chiesa confesó que él grabó el tiktok que la hizo famosa. “No es que me muera por fama porque siempre he estado luchando por mis canciones y al final, sin querer, terminé haciéndola famosa a mi exenamorada, que a mí mismo”, señaló el joven cantante a “Magaly Tv, La Firme”.





