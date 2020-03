En la última emisión de su programa ‘Magaly TV’, Magaly Medina hizo un enlace con una mujer que había llegado al Perú procedente de México en el preciso instante en que el gobierno declaró cuarentena obligatoria para combatir el coronavirus COVID-19.

En el contacto en vivo, la mujer identificada como Esther Calderón señaló sentirse encarcelada en el hotel de lujo en el que estaba pasando la orden de inamovilidad. La ciudadana también cuestionó duramente al gobierno por lo que, según ella, le ofrecían como comida en el hotel. En su opinión, sus alimentos son paupérrimos y que ni siquiera puede respirar un poco de aire a las afueras de su hotel.

Por si fuera poco, la mujer también explotó contra otros servicios del hotel de los que no podía hacer uso como el gimnasio, la piscina y otras instalaciones sin tener en cuenta que estamos en plena emergencia sanitaria y que todos debemos contribuir a que el virus no se propague a una mayor cantidad de personas.

Ella hizo referencia en específico a un sándwich, lo que al parecer había despertado su ira tras permanecer en cuarentena. Para la mujer, el hotel los habían tratado como leprosos.

“El sándwich de ayer había estado helado. Yo no me lo comí por los puntos blancos. El trato desde que hemos llegado es como de leprosos. Estamos encarcelados, no puedo salir al pasillo a tomar aire”, señaló la mujer que había llegado procedente de Cancún.

“No estás encarcelada, está cumpliendo un mandato gubernamental”

Magaly Medina no soportó más las declaraciones de la ciudadana e indignada le dijo que no podía salir a las calles por la situación de emergencia sanitaria que todos estábamos sobrellevando y que la prioridad era cuidarnos para no enfermar por coronavirus. También destacó que era afortunada por estar en un hotel de lujo a diferencia de muchos peruanos.

“No puedes, no puedes. No están encarcelados. Ustedes sí tienen el apoyo, siéntanse afortunados por el lugar donde están pasando su cuarentena y ustedes tienen que quedarse ahí hasta que pasen los 15 días”, expresó.

La conocida ‘Urraca’ también le explicó que no estaba encarcelada y que de seguro su comida no estaba helada, sino solamente fría y que no había por qué quejarse de ello.

El hotel Casa Andina, donde esta mujer pasa la cuarentena, informó que estaba haciendo todo lo posible para dar la mejor atención a los ciudadanos que están en el lugar pasando la cuarentenaa.

“Cómo te hago entender querida que no se puede. A ti no te pueden llevar porque puedes contagiar. No estás encarcelada, estás cumpliendo un mandato gubernamental... Si tu me dices que la comida está helada, yo te digo bueno, está fría, pero helada no, creo que no es cierto”, precisó.

“Al menos tienes qué comer”

Aprovechó finalmente para enviarle un mensaje dándole un verdadero valor de lo que disfrutaba en comparación de la mayoría de los ciudadanos peruanos, que ni siquiera tenían qué comer pues vivían de su trabajo a diario que ahora no podían cumplir estando en cuarentena.

“Al menos tienes qué comer, porque hay miles que no tienen qué llevarse a la boca, que no tiene porque no está trabajando y que darían todo para tener un plato de lenteja o un sándwich ”, manifestó.

El coronavirus (COVID-19) ya deja más de 427 mil casos de contagios en 181 países y más de 19 mil muertos; el Ministerio de Salud informó que hasta la fecha existen 416 casos positivos de 7013 pruebas realizadas y siete fallecidos en el Perú

