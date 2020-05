El hermano del Pold Gastello, Percy Gastello, habló para"Mujeres Al Mando" sobre el estado de su hermano y se quebró en vivo al recordar cómo es que el actor llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido al coronavirus.

El estilista, que se esforzaba por hablar elocuentemente, se encuentra en el Hospital Sabogal en el Callao internado también por COVID-19. Él relató que empezó a sentir los síntomas hace 14 días y se aisló. Sin embargo su situación empeoró. El estilista señala que fue Pold quien lo asistió y ayudó a internarse.

“Me llaman que Pold estaba haciendo fiebre de 40 grados a las diez de la noche. En ese momento no hay amigos, no hay serenazgo, no hay ambulancia no hay nada, y yo estaba por el cuarto día (de hospitalización)”, afirmó.

“Él hizo mucho por mí porque él me trajo aquí a emergencia y a finales también se lo tuvieron que llevar a él. El pobre se estaba encargando de todos estos problemas pero ya no soportó más y tuvo que ser internado en UCI”, agregó.

Entrevista Percy Gastelo

Actualmente, Percy señala que no sabe dónde está internado el actor de “Chapa tu combi” y espera que la situación en los hospitales mejore para los pacientes, sobre todo por los episodios que observa en el nosocomio.

Cabe resaltar que la familia del actor se ha visto perjudicada por el COVID-19. “Fuimos tres hermanos infectados y bueno solamente con la gracia de Dios estamos avanzando en todo esto”, agradeció.

