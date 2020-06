La cantante Yahaira Plasencia dijo que llevará su demanda en contra de Magaly Medina por la vía legal, esto luego de que la popular ‘Urraca’ cuestionara que la salsera anunció que se enlazaría en vivo con un programa de Miami vía Instagram, cuando la transmisión en realidad era del 24 de abril.

“El tema es que yo mandé una carta notarial al programa y a la señora (Magaly Medina) porque difundió en su programa el 28 de mayo una entrevista mía y de Sergio George haciéndola ver como si fuera actual, pero obviamente no era actual, era del 24 de abril”, sostuvo la artista a Radio Panamericana.

Dijo que la grabación se hizo un día después de su cumpleaños y que Medina habría tratado de poner en duda su estado de salud, pues cuando anunció el enlace con el programa estadounidense estaba atravesando un cuadro clínico por complicaciones en los riñones.

“En el programa sale burlándose un poco de mis riñones y un montón de cosas que dijo de forma sarcástica que no me parecieron, entonces decidí enviarle una carta notarial porque no puedes informar al público cosas que no son ciertas. Yo llevaré todo por la vía legal”, manifestó.

Por su parte, la conductora sostuvo durante su programa ‘Magaly TV La Firme’, que fue la ‘Yaha’ quien indujo al error, al asegurar que en enlace se haría en vivo.

“Entonces no comuniques cosas que no son reales, porque no puedes estar induciendo al público a que se equivoquen. Si ella pone hoy día a las 9:00 pm, nosotros le creemos. ¿Por qué vamos a desconfiar de si va hacer un vivo con una página de Miami? Pero si tú sabes que no es un vivo entonces lo aclaras”, expresó.

