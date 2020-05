La cantante nacional Anna Carina Copello acaba de confirmar, a través de un extenso mensaje que compartió con todos sus seguidores a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, que tiene COVID-19.

MIRA China podría tener 640 mil casos de coronavirus y no 84 mil como lo informó oficialmente

La artista -que además es hermana de la exconductora de “Esto es guerra” María Pía Copello- indicó que se enteró el último jueves, luego de que le entregaran los resultados de la prueba molecular a la que se sometió al presentar varios de los síntomas.

“No he estado con muchos ánimos para tomarme fotos ni cantarles estos días. La verdad es que con toda esta coyuntura pandémica, el que te agarre una fuerte gripe y caigas en cama con fiebre, te sugestiona y lo primero que te hace pensar es que ya te dio coronavirus”, indicó inicialmente Anna Carina.

“Luego te acuerdas que ni tú ni tu familia han salido de casa en toda la cuarentena y piensas que es ‘imposible’ haberte contagiado. Sumado a los síntomas que tenía, perdí por completo el sentido del olfato, (síntoma característico del covid) por lo que decidí hacerme la prueba. Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo”, agregó para sorpresa de todos.

“Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente", manifestó.

“Les cuento todo esto para que sean conscientes de lo serio y contagioso que puede ser este virus. Quítense de la mente el ‘no me va a pasar a mí’, porque verdaderamente pasa. Y nadie sabe cómo es que te va a tocar. A Dios gracias yo estoy estable, cuidándome mucho y cuidando a mi familia manteniéndome aislada", dijo.

La cantante lanzó una recomendación a todos sus seguidores y les precisó que “es importante que si te toca como me ha tocado a mí, lo primero que tienes que hacer es no entrar en pánico, seguir el tratamiento que recomienden los especialistas para tu caso, pero lo más importante es mantener el buen ánimo y la mente positiva porque cuando te deprimes es cuando se te bajan las defensas y todo empeora”.

“Quiero agradecer infinitamente a los verdaderos héroes de esta pandemia, los que arriesgan su salud por nosotros y trabajan sin descanso. Médicos, enfermeras, profesionales en general de la salud, no sólo nos ayudan, también nos transmiten calma, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Espero que esto pase pronto para seguir cantándoles con más fuerza que nunca! Los quiero!”, finalizó su extenso post.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo habría estado en México con Anderson Santamaría

Jossmery Toledo habría estado en México con Anderson Santamaría. (Video: ATV)