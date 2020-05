La modelo Angie Jibaja reapareció en las redes sociales después de varios días y reveló que tuvo una recaída en su proceso de recuperación tras ser víctima de intento de feminicidio por su supuesta pareja, Ricardo Marquez Michieli, quien le disparó tres veces durante la cuarentena.

Angie señaló a través de su cuenta de Instagram que viene cumpliendo con el descanso recomendado y se cuida al máximo luego que sufriera una hemorragia interna por grabarse bailando en la red social ‘Tik Tok’.

Además, considera que se salvó de milagro luego del impacto de bala que recibió a quemarropa. “El balazo que me cayó en el colon es un milagro que no haya pasado por los intestinos, es un milagro realmente”.

Sufrió hemorragia interna

“Cebollas, ajos y limón es lo que vengo tomando en todo este proceso de mi recuperación. Les voy a contar que he estado desaparecida porque después de enseñarle a Sebas ese videito en Tik-Tok’ me costó una hemorragia interna”, indicó.

“Estaba internada una semana y media y bueno ya me sentía muy fuerte, muy fuerte porque me cuidé bastante. Obviamente en una semana y media no estaba bien curada, así me crea invencible de vez en cuando pues no lo soy. No más Tik Tok, ya estoy en cama, desde ese día me estoy cuidando. Estoy en cama, me he cuidado muchísimo, muchísimo porque esta hemorragia no puede ser un chiste", finalizó.

