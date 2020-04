La rápida expansión de casos de coronavirus en el mundo llevó a que varios países declaren como medida obligatoria el aislamiento social, por ese motivo muchas personas buscan el lugar más adecuado pasar los días de cuarentena.

Alondra García Miró quiso compartir con sus seguidores de Instagram cómo pasa sus días de confinamiento; sin embargo, no pudo evitar ser consultada si estos los estaba pasando acompañada de Paolo Guerrero, con quien al parecer retomó una relación sentimental.

(Instagram)

Al respecto, la modelo contó que su cuarentena la estaba pasando en Brasil, aunque no confirmó si era al lado del futbolista.

“Estoy en Brasil, como ustedes saben he vivido en este país hace muchos años. Hablo portugués desde la primera vez que vine, pero no lo practico mucho porque me da vergüenza”, comentó a los usuarios.