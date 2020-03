Desde España, uno de los países afectados por el coronavirus con 2,182 muertos y 33,089 casos y donde reside desde hace varios años, Mónica Hoyos reveló la difícil situación que se vive allá debido al aumento de casos de personas diagnosticadas y fallecidas por el COVID-19.

En comunicación con el programa “América Hoy”, la presentadora peruana se animó a lanzar una serie de consejos a los peruanos para que tomen conciencia de la situación y asuman con responsabilidad el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno.

“Estamos en cuarentena, es la situación y no hay otra. Yo salgo (a declarar) más que nada Ethel porque quiero que en Perú sean conscientes de la barbaridad que está pasando en el mundo y creo allá (Perú) lo están haciendo muy bien”, indicó inicialmente.

Tras celebrar las medidas impuesta por el presidente Martín Vizcarra, Hoyos contó lo que está ocurriendo en España. “Hoy nos hemos levantado con unos datos terribles, la curva sigue creciendo. Hay tres hospitales que han colapsado (…) y están eligiendo a quien salvan y eso es terrible”, manifestó.

“La gente tiene que estar más concientizada de que si no quieren morir, no tienen que salir. No se tienen que juntar con otros, tienen que estar separados, es la única forma de parar y frenar esto. No hay vacuna, no hay medicamento (para curarlo), nadie sabe cómo se tienen que cuidar a los enfermos de COVID-19”, agregó.

La también actriz precisó que “la única solución somos nosotros no hay más”. Contó que el estado de emergencia se ha ampliado y van a estar 15 días más en cuarentena “porque la curva sigue creciendo” y reveló una realidad impactante: “Nos dicen que esta semana va a llegar lo peor (…) Es terrible solo te dan ganas de llorar porque es desesperante no poder ayudar y tener esta impotencia”.

“Lo tenemos que hacer así, quedándonos en casa, porque es la única manera de no propagar y seguir contagiando”, dijo y recordó que “ahora mismo hay gente asintomática que no sabe que tiene el virus y posiblemente si está en contacto contigo, te contagie”.

Además , dejó en evidencia cómo se vive actualmente el día a día en España. “El confinamiento es máximo, la contención es cada vez más grande, prácticamente ya no se puede ir ni a comprar”, reveló y envió un consejo a todos sus compatriotas: “Ustedes tiene la oportunidad de hacer lo que no hicimos nosotros y pueden frenar la curva”.

Y advirtió a los peruanos que hace poco los medios españoles anunciaron el fallecimiento de "un guardia civil de 39 años, sin ninguna enfermedad previa y con una condición física excelente” por lo que los especialistas han recomendado no confiarse de la edad para pensar que el coronavirus no los puede afectar.