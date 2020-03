La exconductora Sofía Franco aclaró los rumores que aseguraban que estuvo presente en la fiesta donde fue detenido Nolberto Solano y Pablo Zegarra, en La Molina.

Franco comentó a Trome que luego que Magaly Medina mencionara en su programa que una “famosa, que tuvo un programa de televisión y está casada con una autoridad" se encontraba en la escandalosa reunión se comenzó a especular que se trataba de ella. Sin embargo, lo negó.

“Estoy confinada con mi familia desde antes que se decrete la cuarentena. Hay temas más importantes en estos momentos y te lo digo de corazón porque veo cómo la está pasando la población vulnerable. Agradezco tu comunicación y queda aclarado que no violé ninguna norma”, comentó.

La esposa del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, agregó que vienen acatando la disposición de aislamiento social obligatorio por lo que pidió que no se le involucre más en este tema.

“Magaly pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencionen mi nombre porque sí me afecta y me afecta más todo lo que está pasando nuestro país”, agregó.

Hace unos dias los exfutbolistas Solano y Zegarra fueron intervenidos por agentes de la Policía esta noche durante el período de aislamiento social obligatorio en La Molina, según informó Magaly Medina en su programa. Tras la intervención el asistente Ricardo Gareca quiso negar lo innegable y aseguró que no estaba desacatando la norma; sin embargo, tras su detención fue incluído en el registro de infractores que incumplieron la cuarentena.