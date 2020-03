Sin pelos en la lengua. Jely Reátegui se pronunció tras hacerse oficial que nuestro país ya tiene 38 casos de coronavirus y, además de ofrecer consejos de prevención, arremetió contra aquellos que desabastecen de papel higiénico de los supermercados.

Fiel a su estilo, la actriz se mostró indignada porque las personas han comprado en exceso este producto creando la sensación de escasez en la población y alarmándola innecesariamente.

“Aprovecha para fortalecer hábitos de limpieza, de comunidad y no te lleves todo el papel higiénico por la puta madre porque si voy a comprar y no encuentro nada, voy a buscarte a tu casa y me voy a limpiar el c*** con tu sábana porque con tu papel higiénico voy a hacer hermosas esculturas de bricolage”, escribió en su cuenta de Instagram.

Jely pidió a sus seguidores en las redes sociales estar más tiempo en sus casas."Si sales que sea sólo por lo necesario. Evita lugares con mucha gente. Toma tu agüita caliente. Estornúdate en el codo. Deja de besuquear a todo el mundo", continuó.