La crisis generada por la pandemia de coronavirus ha golpeado duramente a la población con menos recursos económicos del país.

Diariamente escuchamos testimonios de personas que no tienen ingresos para solventar sus gastos de alimentación en plena cuarentena, pues han perdido sus trabajos o no han resultado beneficiado por alguno de los bonos que ha entregado el Gobierno.

Carlos Galdós fue testigo de ello y durante la emisión de su programa radial recibió las llamadas de personas que solicitaban ayuda por encontrarse en una situación difícil.

Conmovido por los testimonios, el conductor se quebró y lamentó que la ayuda no llegue a todos por igual.

“A mí estas cosas me parten el corazón, ¿qué quieren que les diga? Me mata tanta llamada de gente que no puede resolverlo. Se los digo en serio, me parte el alma cada caso específico. Entiendo que en una situación como la que estamos, muy difícil, uno desea que esta ayuda llegue a todos (…) Es duro, es muy jodido y son estos casos limites y específicos. ¡Ay, cuánto dolor!”

