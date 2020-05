El último lunes se concretó el retorno de ‘Esto es Guerra’ a la televisión nacional y su primer día no estuvo exento de los comentarios respecto al desempeño de sus participantes.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el inusual comportamiento de Pancho Rodríguez quien al ingresar al set del programa concurso hizo un gesto bastante controversial dada la situación sanitaria que afronta el país.

Pancho Rodríguez se pronuncia tras críticas por besar el piso en su ingreso a Esto es Guerra.

En la presentación del competidor chileno se observó como se arrodillaba y, al parecer, besaba el suelo a modo de cábala lo que fue duramente criticado por los seguidores de este programa.

Sin embargo, Rodríguez salió al frente y respondió a sus detractores asegurando que los hechos no ocurrieron de la forma en la que se mostró.

"Quiero aclarar algo que he estado leyendo que dicen que ayer besé el piso del programa. No besé el piso del programa, eso es algo que yo siempre hago por un tema de cábala. Me agacho y hago como que beso el piso, pero nunca lo beso, desde hace años que lo vengo haciendo, por un tema de higiene, ¿cómo voy a besar el piso?”, respondió en un vídeo.

En la misma línea, explicó qué fue lo que hizo a su ingreso al set del reality de competencia que, según agregó, se trata de una tradición que realiza en cada retorno.

"Ni siquiera, por más que lo haya querido besar ayer, estaba con la mascarilla, pero aún así repito que no lo besé, ni siquiera tuve contacto. Por más desinfectado que yo sé que está, no hubo contacto de la mascarilla con el piso”, agregó.

