Solidaria. Tula Rodríguez quiso brindar una mano a los emprendedores que vienen siendo afectados con la suspensión de sus actividades durante el Estado de Emergencia Nacional impuesto en el país hace más de 60 días.

Es por esta razón que la conductora de ‘En boca de todos’ decidió poner su cuenta de Instagram a disposición de las personas que tienen un negocio.

“Veo tan lejos el 30 de junio. En especial a todos ustedes que me cuentan muchas veces que no tienen trabajo fijo o qué no pueden trabajar desde casa o de manera online. Sé que el presidente quiere lo mejor y debemos cuidarnos pero también entiendo que hay que producir", escribió al inicio de su mensaje.

Posteriormente explicó que esta iniciativa buscaba ayudar a publicitar en su perfil los servicios y productos de quien lo requería en esta situación de emergencia.

"Se me ocurrió una idea. Si eres independiente, emprendedor, electricista, chofer, carpintero, servicio de peluquería a domicilio, etc. Deja un comentario con tu cuenta de Instagram, el servicio que brindas y a qué te dedicas. Estamos para ayudarnos y apoyarnos entre todos”, compartió Rodríguez.

VIDEO RECOMENDADO

Esto Es Guerra: La “reacción” de Michelle Soifer al saber que Peter Fajardo “aún” no la convoca

TE PUEDE INTERESAR