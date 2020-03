En tiempos de cuarentena muchos muchos artistas han querido sumarse al mensaje de cumplimiento del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para reducir los contagios de coronavirus.

Raúl Romero es uno de ellos y junto a Pedro Suárez-Vértiz hicieron una divertida letra que se adaptó a la música de la popular canción ‘Cuando pienses en volver’, pero con un mensaje que busca promover que la gente siga en sus casas durante el estado de emergencia nacional.

A través de su cuenta de Instagram, Romero compartió la novedosa adaptación que cantó a pedido del ex Arena Hash.

“Hoy he tenido dos sorpresas buenísimas. La primera es que Pedro Suárez-Vértiz me mandó un chat con una versión buenísima de ‘Cuando pienses en volver’, pero adaptada a la temática de ‘quédate en casa’ y la segunda es que me pidió que la cante. ¡Qué gran honor!”, comentó el el líder de ‘Los Nosequién y los Nosecuántos’.