La expolicía y ahora modelo Jossmery Toledo busca mantenerse vigente durante estos días de cuarentena y lo hace a través de diferentes publicaciones en sus diferentes redes sociales.

Este miércoles la exsuboficial utilizó su cuenta de Instagram para instar a la ciudadanía a seguir cumpliendo con la disposición de aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno para frenar los contagios de coronavirus.

“No nos interesa las posibilidades de la derrota, simplemente no existen. Juntos podemos vencer este mal, siempre y cuando, tomemos conciencia acatando las normas, cuidándonos y evitando salir de nuestras casas. Yo me quedo en casa y tú también puedes hacerlo”, escribió.

El mensaje, además, lo acompañó con dos fotografías en los que se le ve en su habitación posando. No obstante, lejos de comentar sus palabras, sus seguidores destacaron su atractivo físico.

