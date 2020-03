El aislamiento social obligatorio para frenar el avance del coronavirus en nuestro país ha con llevado a que varios personajes de la farándula compartan fotografías y videos de su día a día en cuarentena.

Esta vez, Brunella Horna abrió las puertas de su hogar y a través de sus redes sociales mostró a sus seguidores cómo pasa los días de confinamiento junto a su pareja, el excongresista Richard Acuña.

En varias historias de de Instagram, la empresaria compartió parte de la rutina de ejercicios diaria que realiza ella y su novio. Con un poco de creatividad, la joven contó que trata de continuar desde casa con los entrenamientos a los que está acostumbrada en el gimnasio.

“Hoy día he corrido una hora, estoy empapada, y ahorita he hecho unos ejercicios con una silla y unas ligas que tengo por acá en mi casa. Con lo que tengo he tratado de ingeniármelas para poder entrenar un poco de piernas que es lo que más entreno yo”, contó

Además en otro video se le observa preparando una lasagna para el almuerzo. Acuña fue quien compartió una grabación del resultado en cuenta personal de Instagram.

De esta manera a pareja busca mostrar que viene acatando las disposiciones del Gobierno de no salir para evitar contagiarse de COVID- 19.

La cuarentena de Brunella Horna. (Instagram)

Que el virus no contagie el Internet. Seamos responsables. No saturemos las redes