Hace unos días, Emilia Drago fue blanco de las críticas tras poner en evidencia a un heladero que pasó ofreciendo sus productos muy cerca de su casa en pleno estado de emergencia.

“¡Increíble! Un heladero pasando por la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido . Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie cuida”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Inmediatamente los usuarios cuestionaron la opinión de la actriz por su poca empatía con el trabajador. Sin embargo, este sábado Drago salió a hacerle frente a los cuestionamientos y a responder a sus detractores.

“Estoy haciendo este vídeo porque hace tres días hice un tweet que ha generado una ola de comentarios y creo que es conveniente decir mi opinión. Lo que dije fue en un plano general debido a la cantidad de contagios que siguen aumentando, nada tiene que ver con una persona específica, en este caso el heladero, sino lo que su salida representa”, empieza su respuesta.

En la grabación, además, la intérprete de ‘Asu Mare’ comenta que entiende la difícil situación que atraviesan algunos connacionales debido a la falta de ingresos económicos.

“Entiendo profundamente la situación que están viviendo muchísimos peruanos que tienen la necesidad de salir para ganarse el pan de cada día y simpatizo con ellos y obviamente yo ayudo desde donde puedo. Nadie sabe cómo la está pasando cada uno en casa y no me voy a poner a decir a quién he ayudado y a quién no, es una cuestión personal. Me apena muchísimo que esos bonos no estén llegando a las personas que lo necesitan”, agrega.

Finalmente, Drago lamentó que hayan malinterpretado su opinión y pidió a los cibernautas que frenen los comentarios negativos e insultos contra ella y su familia. Contó, además, que ha presentado complicaciones con su embarazo; sin embargo, quizo dar fin a las discrepancias con esta grabación.

Tengo algo que decirles con mucho cariño y respeto. Desde ya, les agradezco su atención 🙏🏼 y compresión, un abrazo y que tengan un linda noche. pic.twitter.com/3Hb8TeAMc4 — Emilia Drago (@EmiliaDrago) May 10, 2020

