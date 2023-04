El coreógrafo de Rosalía, Mecnun Giasar, dijo que estaría pensando en demandar al influencer iOA por ofrecer conciertos recreando el ‘Motomami Tour’ de Rosalía.

Mecnun aseguró que el influencer se benefició económicamente con su trabajo y no se acercó a él para consultarle sobre los créditos del show. “Él ganó dinero con mi trabajo, y no me pagó ni me acreditó”, dijo en una entrevista para El Comercio.

“Esta persona no le pidió permiso a nadie para hacer esto. Robó todo mi trabajo, el concepto, las identidades de mis bailarines, quienes están molestos, estafados y tristes. Ahora tenemos controlar el daño”, agregó.

Además, dijo que estaría listo para entablar una demanda en las : “He hablado con un abogado peruano. Vamos a tomar acciones legales. Esto tiene que hacerse público de una vez”.

El coreógrafo dijo que la cantante española estaría de acuerdo en que el bailarín tome cartas en el asunto. “Ella no tiene nada que ver en esto. Es mi obra”.





