El pasado fin de semana se realizó la gala final de coronación del exitoso certamen de belleza juvenil, Miss Teen Model Perú 2021, dirigido por la empresaria, influencer y ex Miss Perú Marina Mora.

El evento que reunió a 30 candidatas de distintas regiones del país, y donde se coronó como reina a la joven, Daniela Mendieta, (15 años) representante de Lima Sur; como 1era finalista a Melany Rios (17 años) representante de Tocache y como 2 Finalista a Rocío Falla (19 años) representando a Puno.

Las candidatas recibieron toda la preparación y el soporte de manera muy constante estos últimos meses con profesores de Marina Mora Escuela, con clases de pasarela, postura, fotopose, maquillaje, y otras especialidades que son de utilidad para su desarrollo profesional y personal.

Daniela Mendieta, Miss Teen Model Perú 2021 cursa el 3 año de secundaria y entre sus sueños está el convertirse en una gran modelo, estudiar actuación y llevar la carrera de psicología forense. Además, Daniela representará a Perú en el próximo Miss Teen Model Internacional 2022.

La Gala Final se desarrolló en el Centro Cultural Ricardo Palma con todos los protocolos que la situación actual amerita, conducido por Georgette Cárdenas y Pierangeli Dodero, la responsabilidad del jurado estuvo a cargo de figuras como Diana Rengifo, Miss Perú Model Of The World 2019, modelo profesional y preparadora de modelos y reinas de belleza, Eleazar Moreno, Mister Perú Internacional 2020, Pierina Patiño, Miss Teen Model Perú 2012 Y Top Model Of The World 2020-21 - Giomar Faichin, Diseñador De Modas, la Dra. Sofia Carbonel, Directora De Biolift Centro Laser y Medicina Estética, y Miembro De La Sociedad De Cirujanos Plásticos Del Perú, y de Rafael Gaitan, Director de la sede San Borja del Centro Odontológico Multident.

La ganadora se hizo acreedora de juegos de joyas completo para su aguar de reina, vales de tratamientos corporales, y para el cuidado de su salud, sesiones de fotos para su book fotográfico profesional, atención para el cuidado del cabello, así como de maquillaje por un año, atención nutricional, entrenamiento funtional, entre otros.

Miss Teen Model Perú es la primera plataforma de formación y posicionamiento de las modelos y reinas de belleza en el Perú. El concurso se desarrolla consecutivamente desde el año 2011 con el apoyo de un equipo de más de 15 franquicias a nivel nacional. Y ha sido el semillero de reinas de belleza y muchas jóvenes figuras de la televisión como Luciana Fuster, Janet Leyva, Andrea Luján, Ivanna Yturbe, entre otros talentos.

