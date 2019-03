‘El valor de la verdad’: Conmovido, Pedro Moral pide perdón a sus familiares por escándalo con Sheyla Rojas

Pedro Moral confesó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ que siente que no fue justo todo lo que está afrontando a raíz del fin de su relación y sobre todo, su familia, quien también se ha visto afectada.

El séptimo participante de ‘El valor de la verdad’ confesó: “(Sheyla Rojas) Ha tenido otras parejas famosas, ha tenido infidelidades y ahora son sus grandes amigos; y yo que no le he hecho nada, ¿soy lo peor? Es injusto”.

Asimismo, Pedro Moral se mostró fastidiado ante la idea de que lo traten como “un vividor”: “¿De dónde pueden sacar que yo soy un vividor?”.

Finalmente, el empresario reveló estar dolido porque él no pertenece al “mundo de la televisión”, pero que ha recurrido al medio para aclarar su situación, ya que su apellido y familia también está implicada.

“ He lastimado a mi familia, han hablado de mí, de mi apellido cualquier cosa, cualquier clase de comentarios en las redes me ha afectado mucho”, dijo Pedro Moral, al borde de las lágrimas, para luego agregar que incluso su mamá tuvo que viajar, porque no aguantaba la situación.

“La he pasado mal estos días, no es justo, no soy la santa paloma, pero no soy todo lo que han dicho”, exclamó Pedro Moral.



Como se recuerda, para evitar la transmisión de ‘El valor de la verdad’, Sheyla Rojas envió una carta notarial a Latina. Posteriormente la conductora de televisión denunció a Pedro Moral por chantaje sexual, acoso y violencia.