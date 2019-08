Susy Díaz se desanima y no volverá a la política: "No estoy desesperada ni loca para entrar al Congreso"

Se retracta. Luego que hace unos días mostrara sus pretensiones de retornar a la vida política, ahora Susy Díaz ya no quiere saber nada de ello.

Según contó la exvedette al diario Ojo, lo que dijo fue en un momento de molestia luego que se le exigiera pagar los intereses de una reparación civil por el caso de Vladimiro Montesinos.

"Mi lema será: ‘No voten por mí’. No quiero llegar al Congreso; si eso lo dije, fue porque me pareció infame que me quieran hacer pagar unos intereses de 200 mil soles de una reparación civil por el caso de Vladimiro Montesinos"

Díaz aseguró que le tienen sin cuidado las críticas que recibió tras anunciar su futuro regreso al Congreso. Aseguró que esto no es algo que le quite el sueño y, hasta el momento, no hay acercamiento con ningún partido pues no está "desesperada" por volver al hemiciclo.

“ Ningún partido se me ha acercado para que postule y menos me han dado un número. No estoy desesperada ni loca para entrar al Congreso”.

La artista enfatizó que no tiene intención de volver a ocupar una curul porque prefiere estar tranquila y, pese al tema del pago de la caución, tiene como sostenerse económicamente.

"Lo de volver a la política no es de ahora, a mí me lo propusieron el año pasado dos partidos políticos muy importantes y grandes, pero no lo acepté porque para mí primero está mi tranquilidad. No estoy desesperada. Gracias a Dios, yo vivo de mis rentas", aseveró.

Como se recuerda, cuando Díaz se convirtió en congresista se reveló que había recibido dinero de Vladimiro Montesinos para ausentarse el día en que el Congreso votó sobre la viabilidad del referéndum que se planteó en 1998 contra la reelección del ex mandatario Alberto Fujimori.

Debido a este caso, la ex parlamentaria recibió una sentencia de cuatro años de prisión suspendida y el pago de una reparación de S/150 mil.

