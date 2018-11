¡Confirmado! Christian Domínguez quiere ser padre una vez más junto a Isabel Acevedo [FOTOS]

¡Quiere ser otra vez papá! Christian Domínguez manifestó su deseo de tener un hijo con Isabel Acevedo, con quien acaba de cumplir dos años de relación.

El cantante de cumbia dijo que celebró compartiendo un viaje familiar con su hija, sus padres, suegros y sobrinos junto a la popular 'Chabelita', a quien conoció durante su participación en uno de los programas de baile de Gisela Valcárcel.

"Ya cumplimos dos años juntos, que han sido maravillosos. Este último año ha sido el mejor de mi vida y se vienen muchas cosas para nosotros", indicó el cantante.

De acuerdo con el popular 'guachimán', la bailarina todavía no quiere hijos pero él planea que sea el próximo año. "Ella me dice que todavía y tiene razón. Me dan las ganas, pero tiene que culminar algunas cosas. Creo que puede ser en 2 o 3 años, aunque quizá podamos vivir juntos antes", añadió.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo iniciaron su relación en medio de las polémicas acusaciones de Karla Tarazona, ex pareja del cantante, quien aseguraba que la bailarina se había metido en su relación y que no respetó su hogar, pese a que lo frecuentaba y conocía al hijo de la pareja, Valentino.