Magaly Medina se pronunció sobre las explosivas declaraciones que Luis ‘Cuto’ Guadalupe hizo este martes en su conferencia de prensa, y condenó que el exfutbolista haya confrontado a una reportera de su programa que sólo cumplía con su trabajo.

La conductora de espectáculos descargó toda su artillería contra el expelotero y lo tachó de ‘patán’ por su airada reacción con la joven comunicadora, a quien le increpó por el reportaje emitido en el 2019 donde su ex Giselle Zapata lo denunció por agresiones físicas y psicológicas.

“ Hoy día el Cuto Guadalupe se ha portado como un patán (…) Él ha ofendido seriamente a quien no tiene por qué pagar los platos rotos, que es una reportera que trabaja hace poco tiempo con nosotros , que ni siquiera sabe del historial del reportaje que se le hizo a su ex, no tenía por qué enfrentarse a ella de esa manera tan violenta. Este es un hecho violento que desde esta tribuna yo censuró totalmente”, criticó la ‘Urraca’.

La presentadora de ATV también condenó las amenazas del expelotero y advirtió que, de ser necesario, recurrirá a las autoridades en caso sufra algún tipo de agresión física por parte del presentador de ‘La fe de Cuto’.

“Insultó, ofendió, se portó agresivamente y de manera violenta y lo que es peor, dice que si me encuentra no sabe lo que va a hacer, cosa que me parece una amenaza física intolerable en los tiempos que corren y no lo pienso tolerarlo ni de él ni de nadie”, señaló la ‘pelirroja’.

Finalmente, Magaly Medica aclaró que no se retractará por difundir las series acusaciones de Giselle Zapata.

‘Cuto’ alista medidas legales

Luego que se emitiera el ampay donde se ve a su pareja Charlene Castro en un hotel con un misterioso hombre, Luis ‘Cuto’ Guadalupe ha decidió perdonarla y no juzgarla, pero sí confirmó que tomará medidas legales contra la periodista que promovió la noticia, en clara referencia a Magaly Medina.

“Justo estaba este tema con el de la difamación que saco ella (Magaly Medina), dice que yo no le caigo a su programa. Que quiere, que yo comparta, que sea parte y me siente en su programa. Mandé una carta notarial y no se retractó, ahora he visto un tema personal en ella. Ella vive con el odio, se jacta de ser la justiciera y ya empecé eso que estaba dormido, voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, declaró y agregó que considera a Medina “pobre de corazón”.