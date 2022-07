Tras generar una ola de reacciones en nuestro país al anunciar su prematuro retiro de los escenarios por recibir amenazas de presuntos extorsionadores, Brunella Torpoco vuelve a sorprender a sus seguidores al anunciar su retorno oficial a los escenarios peruanos para el 7 de agosto en el local Fronteras Unidas en Independencia .

‘Más fuerte que nunca’ es el espectáculo donde la cantante chalaca marcará un nuevo inicio de su carrera musical acompañada de artistas de primer nivel como Combinación de la Habana, Son Tentación, Bembé, Antonio Cartagena, Tania Pantoja, N Samble, Álvaro Rod, JP Chamaco, Barrio Fino, Farik Grippa entre otros.

La artista asegura que hoy en día Brunela Torpoco es otra mujer. “Mi público me pide y voy a regresar por ellos y porque por mis venas respiro música. Me he presentado en varios escenarios fuera de nuestras fronteras, pero mi tierra es mi tierra ... Mi retorno será a todo lo grande y ellos están preparando un espectáculo sin precedentes. Mi público merece lo mejor”, sostuvo la artista.

Sobre el show

El espectáculo ‘Fronteras Unidas’ tendrá un juego de luces y pantallas LED nunca antes visto en los espectáculos de salsa locales. Además, la seguridad en el evento está garantizada, pues se redoblará con agentes policiales. “Contaremos con seguridad privada y estamos en coordinación con la Policía Nacional del Perú a fin de que los asistentes podrán disfrutar de un show sin precedentes. Además, se están tomando los cuidados necesarios a fin de mitigar la Covid-19″, señalaron los organizadores.

Recordemos que, a finales de marzo, Brunella Torpoco aseguró que el anuncio sobre su retiro de los escenarios no fue con el objetivo de hacerse conocida, sin embargo, admitió que ya no estaba segura si le pondrá punto final a su trayectoria artística en nuestro país, pero esto cambió con su regreso ‘Estoy más fuerte que nunca’. Las entradas están a la venta en Teleticket .

Precios de entrada