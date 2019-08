Comparan la belleza de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi y ellas responden así | VIDEO

Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, en su juventud, se caracterizaron por ser rebeldes y rivales. Desde siempre las han querido confrontar y ahora, cada una con sus 50 años a cuestas, no han cesado las odiosas comparaciones para las artistas mexicanas.

La intérprete de 'Eternamente bella', hija de la actriz Silvia Pinal y del cantante Enrique Guzmán, nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México, mientras que Gloria Trevi nació el 15 de febrero del mismo año en Monterrey.

Cada una logró el éxito en su carrera como cantantes, actrices y compositoras, mirándose de reojo y apretando los dientes una contra la otra.

Vea también Maluma y su atrevido clavado desde lo más alto de un yate | FOTOS Y VIDEO

Pero ellas no solo han sido enfrentadas en lo musical sino también en otros aspectos menos relevantes como el físico. Usuarios en Internet destacaron el aspecto de Gloria Trevi, como aún juvenil y fresco, a diferencia de Alejandra Guzmán, como deslucido y desgastado.

Lejos de compararse una a la otra, las estrellas mexicanas remarcaron la belleza de cada una.

En una entrevista grabada para televisión, Gloria Trevi le dijo a Alejandra Guzmán: "Creo que eres una mujer ‘guaperrimisima’ y que te muestras tal y como eres pero creo que hay algunas fotos en la que estás super tranquila, pero no sales igual de hermosa…. Algo que me encanta de ti es que yo creo que dices las cosas tan fuertes, yo a veces cuido mucho no lastimar y tú lo dices aunque les arrancas la cabeza".

Mientras que Alejandra Guzmán correspondió a Gloria Trevi con estas palabras. "Me encanta porque tú eres guapa y eres bonita y tienes un cuerpazo. Pero, ¿sabes qué me me encanta más de ti?, cuando veía que le cortabas las corbatas a todo mundo y yo decía: ‘¿y yo no me atrevo?'", sostuvo.



TE PUEDE INTERESAR: