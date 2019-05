¡Colapsó! Angie Arizaga sufre un ataque de pánico y rompe en llanto en competencia a 25 metros de altura

¡Perdió la calma! Angie Arizaga tuvo un colapso nervioso en la última edición de ' Esto es guerra ', luego que fue suspendida a 25 metros de altura en una prueba extrema.

La 'guerrera' pasó el susto de su vida y, suspendida solo con un arnés, pidió a gritos ser socorrida de inmediato y que la bajaran porque ya no aguantaba el terror.

"Por favor, bájame, no me importa perder. José Luis, por favor, baja esto. Yo sufrí un accidente haciendo puenting, no es un miedo normal. ¿Pueden bajarla, por favor? No, por favor, de verdad", suplicó a la producción la competidora.

No fue todo. Angie rompió en llanto por la fobia que tiene a las alturas, obligando a Gian Piero Díaz y Mathías Brivio a hablarles todo el tiempo para que la 'chica reality' no pierda la calma.