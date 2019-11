Robert Muñoz, vocalista de la agrupación “Clavito y su chela” anunció que postulará al Congreso de la República por la región Junín en las próximas elecciones de enero de 2020. La noticia la dio a conocer a través de un extenso mensaje que compartió en su cuenta oficial de Facebook, donde además manifestó que irá con el partido Podemos Perú.

“Es un momento muy importante para mí y la familia, gracias a Dios ya estamos en el punto de partida en este nuevo reto de servicio, quiero confirmar mi postulación al Congreso de la República, por JUNIN con PODEMOS PERU estamos con el No. 1 y quiero pedirles una vez mas su comprensión y apoyo, que este acto no me distancie de mi gente, Dios nos ilumine y bendiga”, aseguró.

En otra publicación en esta misma red social, Robert Muñoz o ‘Clavito’ decidió, -como un acto de transparencia- presentar su hoja de vida en la que el expolicía señala ser bachiller en Educación y licenciado en Administración y Ciencias Policiales.

Asimismo, asegura haber estudiado -como segunda especialidad- Ingeniería de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, tener una maestría en Gestión Minera y un doctorado en Seguridad y Control en Minería.

“Un voto informado, es para poder tomar mejores decisiones y elegir autoridades que realmente nos representen, mi primer acto como candidato, presentar mi Hoja de vida, espero cumplir con las expectativas y exigencias de mi JUNIN y que el cargo amerita”, escribió.