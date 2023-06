Luego que su participación en la ‘Casa de la comedia’ desatara varios comentarios en contra de ‘Chikiplum’, Claudia Serpa rompió su silencio para aclarar que el cómico no intentó propasarse con ella durante las grabaciones, tal como se deslizó en las redes sociales.

La actriz y cantante dijo en una entrevista con Trome que el actor cómico de talla baja no le faltó al respeto y que el manotazo que le dio frente al público fue parte del show.

“Todo es actuación. Ellos me invitaron (‘Casa de la comedia’), Chiki es mi compañero de la Chola y soy amiga de Kathy, su esposa”, señaló la modelo.

“ (¿Se propasó contigo?) Para nada. Nunca me ha faltado el respeto, ‘Chikiplum’ es un señor y yo quiero mucho a su esposa Kathy y a su familia. Así que no hay nada de malo, todos somos profesionales”, señaló Claudia Serpa, poniendo así fin a la polémica.

Aunque dijo que la excesiva confianza entre ambos es parte de trabajar con profesionalismo, la integrante del ‘Reventonazo de la Chola’ aseguró que no permitirá que nadie le falte el respeto.

“Todo es actuación, somos compañeros de años. Obviamente a la hora de actuar tiene que haber complicidad y son respetuosos conmigo. Yo no me dejo manosear por nadie. Yo respeto y pido lo mismo en todo trabajo, así que no hay nada mal o”, aclaró.