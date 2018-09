Claudia Ramírez reveló que George Forsyth le escribió el día que se casó con Vanessa Terkes [FOTOS]

¡No se quedó callada! Claudia Ramírez reveló que George Forsyth se comunicó con ella el mismo día que el futbolista contrajo matrimonio civil con Vanessa Terkes en la Municipalidad de La Victoria.

La modelo colombiana contó a Trome que su ex pareja le escribió para preguntarle por el perro que ambos comparten y que el futbolista recoge de vez en cuando para quedárselo por un tiempo.

"Ya lo felicité, fue el mismo día de su matrimonio civil. Justo me escribió para preguntarme por el perro, entonces ahí le dije: ‘Oye, felicitaciones por tu matrimonio’. Él solo me preguntó: ‘¿Y cómo estás? ¿Al perrito cuándo lo voy a ver?'", dijo la modelo.

Claudia Ramírez no teme que sus declaraciones puedan alterar la estabilidad de la pareja porque para ella, la actual esposa del ex arquero de Alianza Lima no tendría por qué sentir celos de ella. "No creo que se moleste; además, ya se casó, no pasa nada", aseguró.

Con respecto a los supuestos anillos canjeados que habría tenido la pareja, la modelo opinó que también los habría aceptado pero que para su boda le gustaría que le compren algo que venga con amor. "Ahora entiendo cuando ambos mostraban las manos a los fotógrafos, lucían los anillo por el canje", ironizó.