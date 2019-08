Claudia Ramírez niega infidelidad a George Forsyth y acusa a Greg Michel de acosador

La modelo colombiana Claudia Ramírez negó tajantemente que le fue infiel al alcalde de La Victoria, George Forsyth , cuando ambos tenía una relación, tal como lo mencionó el belga Greg Michel en el programa 'El valor de la verdad'.

"Jamás engañé a George, puedo dormir con mi conciencia tranquila", dijo la colombiana, quien no descartó tomar acciones legales contra el modelo: " Me voy a asesorar de un abogado y si tengo cómo demandarlo, yo lo voy a hacer porque por dinero no puedes estar destruyendo a la gente", agregó.

Claudia Ramírez también manifestó que el modelo belga constantemente la pretendía y llegó al punto de acosarla.

"Greg iba a mi casa insistentemente a tocar la puerta. Prácticamente tenía que llamar al portero para que lo sacaran. El señor era un poco acosador", precisó.

