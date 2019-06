¡Defiende a su ex! Claudia Ramírez sobre George Forsyth: "Es el tipo menos violento que conozco" [FOTOS]

La modelo colombiana Claudia Ramírez fue pareja de George Forsyth por más de tres años y su romance acabó en 2015, pero aún se comunicaban. Justo cuando el alcalde de La Victoria se iba a casar con Vanessa Terkes , él le envió un mensaje de 'despedida', según contó la abogada de la actriz.

Este episodio habría marcado a Terkes, quien tras terminar su relación con el burgomaestre, decidió denunciarlo por maltrato psicológico.

La colombiana, quien se encuentra de vacaciones en Alemania, no fue ajena a este problema y se refirió a la situación que pasa su expareja, George Forsyth.

"No creo que haya violencia familiar. Desconozco su relación, pero casi podría poner las manos al fuego, porque George es el tipo menos violento que conozco. No entiendo las intenciones malas de por medio", declaró la modelo al diario La Karibeña.

Claudia Ramírez también señaló que no le cree nada a Vanessa Terkes. "¿Si creo que Vanessa lo hace por despecho? No estoy enterada de las razones, pero hay algo muy raro, y la verdad siempre sale a luz. La verdad no le creo", manifestó.

Consultada por los mensajes que se mandaba con el aún esposo de Vanessa Terkes, la modelo negó tajantemente y aseguró que su pareja, el futbolista Diego Geminez revisa su celular.

"Eso sí es una mentira y tengo testigo y se llama Diego, vivo con él y usa mi celular más que yo. A él no le escondo nada, así que por Dios que deje de mentir. En su momento conté lo que pasó y dije que solo me saludó, nunca dijo nada malo, siempre fue respetuoso", indicó.

TE PUEDE INTERESAR: