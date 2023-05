Lucy Cabrera, la abogada de Enrique Espejo, (‘Yuca’) habló sobre el veredicto del Poder Judicial en lo referente al caso de Clara Seminara, quien en el 2019 acusó al comediante de acoso sexual. Recientemente el Poder Judicial falló en favor de la actriz cómica.

Seminara confirmó que fue víctima del comediante, asegurando que fue tocada indebidamente en los tiempos en los que ambos formaban parte del elenco de “El wasap de JB”. Él luego la acusó de difamación. Cabrera, tras oír la sentencia, habló de las medidas que se tomarían a partir de ahora en una entrevista dada para el programa “Amor y Fuego”.

Informó que como equipo apelarán la sentencia de pena privativa de libertad suspendida, argumentando que esta es una medida provisional en primera instancia.

“Todavía no ha terminado el proceso, sigue en investigación, porque dentro del proceso ha habido situaciones no regulares que justamente se van a apelar para que la Sala Superior pueda revisar el proceso que se ha llevado de acuerdo a ley (...) Mientras no se termine la investigación, no podemos determinar si es culpable o no, si se cometió el delito o no” , explicó la abogada.