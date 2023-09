Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta y es que cuatro años después de ser denunciado por tocamientos indebidos a Clara Seminara, el cómico fue acusado de maltratar a su compañero Job Mansilla.

Ante esta nueva denuncia, Clara Seminara no sólo respaldó a Job Mansilla, sino que además afirmó que fue testigo del altercado que ambos sostuvieron.

“Yo estuve ahí y fue tal cual lo contó Job Mansilla. Él dejó su vestuario en una silla y nos fuimos a tomar un café, y cuando volvimos sus cosas estaban en el suelo, y Yuca sentado en esa silla. Ahí empezaron a discutir, la cosa se puso intensa. Luego, JB le hizo pedir disculpas delante de todos”, sostuvo Clara Seminara en Trome.

¿Qué dijo Job Mansilla?

En una entrevista para YouTube, el joven comediante recordó el altercado con protagonizó con ‘Yuca’ cuando eran parte de ‘El wasap de JB’, según explicó, porque no toleró una falta de respeto ya que había arrojado su ropa al piso.

“Me salió la oportunidad de estar en la tele, me salió lo del wasap (de JB), estaba mi amiga Clara (Seminara) ahí, me paso la voz entre. Con emoción (…) estuve seis meses a los seis meses, renuncié”, empezó contando Job Mansilla.

El cómico también contó cuál fue la gota que rebalsó el vaso: “Jorge me daba textos, me daba mucha confianza. Se puso celoso, un día dejé mi ropa en una silla para cambiarme, me fui a recoger unas cosas, volví y mi vestuario estaba en el piso y Yuca estaba sentado en la silla”, lamentó el cómico.