El ingreso de Cielo Torres y Michel Robles a “El dúo perfecto” generó diversas opiniones, una de las primeras en manifestarse fue Michelle Soifer, quien dijo que la recordada “Sabrina” lo único que sabe hacer es cantar.

Cielo aseguró que los ataques de la exchica reality no la atemorizan, sino la fortalecen para demostrar lo mejor de su talento en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Lo que pasa es que Michelle esta picona desde que entré, más allá de lo que pueda sentir o pena por sus amigas (Mayra Goñi y Natalia Salas) que se fueron, es miedo lo que siente, definitivamente”, dijo la actriz.

Asimismo, indicó que no se piensa amilanarse ante los ataques o comentarios de la Michelle e incluso está dispuesta a sacar el lado oscuro de su recordado “Sabrina”.

“Ella (Michelle) cree que soy la Cielo del año pasado, que era más calladita y no decía nada, pero ya no me voy a quedar callada. Ella (Michelle Soifer) me está atacando de esa manera, porque dijo que solo sirvo para cantar. Si ella lo quiere así, que me demuestre en la cancha que solo puedo cantar. Michelle tiene carácter fuerte pero no me voy a quedar atrás. Ya estoy sacando la ‘Sabrina’ que llevo dentro”, precisó Torres, quien acotó que no es ninguna chica improvisada.

“Hay que hacerle recordar a Michelle todo lo que he hecho en mi carrera artística. Soy cantante, soy actriz. No soy una bailarina profesional, pero me defiendo en el baile. Ella baila muy bien, no lo voy a negar, pero esforzándome un poquito le puedo dar batalla”, concluyó.

Cielo Torres (Foto: captura video)