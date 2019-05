Cielo Torres lanzará tema de sus vivencias: "En mi vida he tenido muchos mujeriegos"

Cielo Torres , recordada como la villana 'Sabrina' de la telenovela 'Ojitos hechiceros' , sigue cosechando éxitos en su carrera artística. Ahora, la cantante y actriz anunció que la próxima semana lanzará su segundo videoclip de su tema 'Loca' en versión salsa.

Asimismo, la artista nacional contó que la letra de su tema, compuesta por el cantante Jonathan Moly, está inspirada en vivencias personales y dedicada a todos los mujeriegos.

"Cuando conversé con Jonathan para hacer la canción, hablé de mi experiencia, porque en mi vida he tenido muchos mujeriegos y hasta hoy se presenta gente que te quiere conocer, pero que no solo quiere salir sino ir al grano. Yo soy convencional, no cucufata, pero tradicional. Es una canción para todos los mujeriegos y bebecitos", dijo Torres.

Cielo Torres señaló que será la competencia de Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, porque seguirá grabando temas de género salsero.

"Lo tropical me jala de todas maneras y la salsa es un género que siempre lo he venido desarrollando, así que es lo que vamos hacer. ¿Si seré la nueva competencia de Daniela y Yahaira? Sí, pero justamente estamos trabajando para marcar un estilo diferente. Queremos hacer algo que pueda marcar un estilo para Cielo", sostuvo.

APOYA A YAHAIRA PLASENCIA

Cielo Torres también se pronunció sobre las críticas que tuvo 'La India' con respecto a los bailes y vestimenta de Yahaira Plasencia.

"Yahaira está en un momento donde se siente bien físicamente y puede mostrar. Está ahorita con un cuerpazo, entonces si quiere mostrarlo, y ve que le funciona, bien. En mi caso, no me gusta taparme mucho, pero tampoco tengo un cuerpo exuberante, soy más delgada . Yo trato de poner mi lado sexy, pero nunca tanto", manifestó.

