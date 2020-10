Cielo Torres estrena su nueva canción llamada “Te dejo libre”, un tema que busca enseñarle a las mujeres que se puede decir adiós a un amor con dignidad.

“Esa canción habla de una relación que termina, pero al mismo tiempo de una mujer que no se derrumba, a pesar de que ya no sigue con su pareja, sigue con su vida”, señaló.

“Esta no es la típica canción de desamor, donde la mujer dice ‘me voy a morir’ y más bien conserva su dignidad en todo momento, eso no quiere decir que no sufra por amor”, indicó la cantante.

Cabe destacar que “Te dejo libre” es una composición de Walter Salazar y paradójicamente Cielo Torres la interpretaba cuando era parte de la agrupación de cumbia “Agua Bella”. Esta vez la canción es en género salsa y contiene nuevos arreglos musicales.

Del mismo modo, Torres se mostró entusiasmada sobre su futuro musical pese a la pandemia. “El día que vuelva a subir a un escenario con público en vivo, va a ser muy emocionante. Creo que muchos de mis compañeros estamos esperando ese momento tan especial y espero que se dé pronto”, agregó.

El videoclip de “Te dejo libre” se estrenó este viernes 2 de octubre en todas las plataformas digitales. En YouTube va acumulando miles de vistas.

