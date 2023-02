Christopher Gianotti dio declaraciones sobre su reconciliación con Úrsula Boza por tercera vez. Por mucho tiempo, el actor quiso amistarse de nuevo con su pareja. Los invitados del programa ‘Mande Quien Mande’ fueron honestos a la hora de dar detalles sobre su relación amorosa.

“Yo me había dado cuenta de todo lo que habíamos vivido, de la parte de mi culpa y obviamente no quería perder a una gran mujer que es ella, entonces traté y traté porque han sido varios meses de estar ahí, ahí, pero sabía que en el fondo había amor. De hecho que entendí que nosotros nos habíamos separado varias veces, no por falta de amor, sino porque la vida es difícil”, refirió.

Úrsula Boza también dio su versión de la historia. Dijo que hubo muchos malentendidos entre ambos y la falta de tiempo fue la principal razón de su separación.

“Hubo un tiempo cuando él trabajaba y tenía las discotecas, no teníamos el tiempo. Mientras él trabajaba, nosotras dormíamos y viceversa. Fue una desconexión, falta de comunicación, falta de tiempo, de estar juntos. Obviamente ahí yo me quejaba, le reprochaba. Fueron momentos difíciles que nos llevó a ‘chau’.”

Infidelidad

En noviembre del año pasado. la actriz Úrsula Boza remeció el mundo del espectáculo al confesar públicamente que le fue infiel a Christopher Gianotti. Según explicó, esto ocurrió varios años antes de anunciar su separación.

La recordada ‘Mirada de tiburón’ hizo estas fuertes revelaciones en el podcast ‘Por algo pasan las cosas’ que ella y su expareja conducen. En el adelanto del programa, la exfigura de ‘Al Fondo Hay Sitio’ admitió que le fue infiel al padre de sus hijos cuando recién comenzaban su relación amorosa y que el actor decidió perdonarla.

“Yo he dicho que yo he sido infiel en nuestra relación cuando iniciábamos, y me perdonaste, continuamos nuestra vida, nos casamos y tuvimos hijos”, señaló en el espacio digital.

Por su parte, Christopher Gianotti dio a entender que, si esta situación le vuelve a ocurrir en la actualidad, está seguro que le pondría fin al romance. “Si hubiera tenido el conocimiento y el control de las emociones que tengo hoy en día, este podcast no existiría, los bebés tampoco y mi vida contigo tampoco”, señaló.

En otro momento, el recordado conductor de “Hola a Todos” reconoció que también ha sido infiel, sin embargo, no especificó si fue cuando estaba casado con Úrsula Boza. “Cuando fui infiel honestamente no sentí nada por la otra persona, sino dolor por mí, por haberme roto a mí”, enfatizó.