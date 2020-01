La expareja sentimental de Laura Bozzo, Christian Zuárez, pasó a la fila de los casados con la empresaria argentina Adriana Amiel. Hace tres semanas ocurrió el enlace en una ceremonia civil realizada en Miami en la que les acompañaron sus amigos y familiares.

“Le entregué el anillo en una ceremonia muy bonita y me dijo que sí”, señaló.

Tras dos años de relación sentimental, el gaucho decidió comprometerse aunque pensó que la empresaria no iba a aceptar su pretensión.

“Después de 17 años de relación (con Laura), 9 propuestas de matrimonio, ya esta era la última y dije voy a insistir una vez más y me aceptó. Pensé que iba a rebotar, pero me aceptó... me ‘cazaron’ (risas). Estoy feliz, es una gran mujer”, indicó.

En torno al matrimonio religioso, el excumbiambero sostuvo que se concretará una vez que establezcan la fecha.

Al parecer, Zuárez mantiene una buena relación con Laura Bozzo tras su escandalosa separación. Pese a no tener comunicación con ella, el argentino precisó que le desea suerte en su nuevo rumbo.

“Las cosas (con Laura) quedaron en el pasado, ya tengo residencia en Estados Unidos, estoy empezando mi nueva vida”, indicó.