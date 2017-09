Cristian Zuárez ya no quiere que le pregunten por Laura Bozzo: “No hablemos más de ella” [VIDEO] El argentino se encuentra participando en 'El gran show' y ya no soporta más interrogantes sobre su ex pareja

Christian Zuárez está cansado de que le pregunten por Laura Bozzo: “No hablemos más de ella” (USI) Christian Zuárez está cansado de que le pregunten por Laura Bozzo: “No hablemos más de ella” (USI) Christian Zuárez está cansado de que le pregunten por Laura Bozzo: “No hablemos más de ella” (USI)