El reconocido actor Christian Thorsen se presentó en el programa dominical ‘Día D’ para hablar de su lucha contra el cáncer de próstata que le fue detectado recientemente. El popular ‘Platanazo’ reveló sentirse optimista frente a la enfermedad y aseguró que cuando se enteró de este mal “nunca” se asustó.

El artista señaló que esta condición le sirve para “ayudar a otras personas” que están en la misma situación. “Te va a parecer bien loco, pero nunca me asusté y no dije por qué a mí, (por el contrario) más bien dije que esto es un regalo. Y hoy en día me doy cuenta por qué lo dije, porque estoy acá y sé que de esta forma se puede ayudar a mucha gente”, empezó diciendo.

“He recibido el cariño maravilloso de la gente que quiero y me quiere, que es tan bonito, tan halagador y además te potencia para enfrentar la vida para no rendirte. Es un renacer”, mencionó el actor.

Por otro lado, Christian Thorsen reconoció que cuando se enteró de que estaba padeciendo cáncer de próstata, los doctores le dijeron que pronto “se iba a ir”; sin embargo, él lo tomó de diferente manera, como si fuera “un volver a nacer bien bonito”.

El actor reveló que cuando los doctores le dieron la mala noticia sobre el cáncer de próstata, él fue “inconsciente” de lo que le estaban diciendo. Incluso, cuando le diagnosticaron un corto tiempo de vida (entre 12 a 36 meses), él optó por no realizarse las quimioterapias respectivas y más bien escogió otra alternativa que le permita combatir esta letal enfermedad.

