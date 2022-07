No va más en las telenovelas. El actor peruano, Christian Meier, reveló en una entrevista para People en Español que siente que su etapa en las novelas concluyó y reveló las razones detrás de esta decisión. Cabe recordar que Meier es también actor de cine y cantante, así como imagen de distintas marcas.

Luego de alrededor de 10 años en la actuación, el actor nacional ha sido parte de 20 telenovelas, algo que el propio Meier aseguró dejar de disfrutar.

“Creo que ya cumplí con un ciclo y con una parte que fue divertida mientras duró, pero que dejé de disfrutarla en los últimos años”, señaló.

Según el actor, este es un género que, a su opinión, no ha trascendido con el tiempo, algo que alejó su interés por estas producciones.

“Es un género que funciona mucho, pero creo que es un género también repetitivo y que no ha evolucionado. Base del éxito es la fórmula que tiene y que ha ido funcionando desde hace 70 años. Preferí irme por otro tipo de papeles que me demandan más riesgo, más trabajo o me dieran más satisfacciones”, indicó el artista de 52 años.

