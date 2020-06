Lo dijo claro y sin anestesia. Christian Meier se presentó en la noche de este viernes 19 de junio, mediante videollamada, en la Teletón digital “Por un Perú sin hambre” y mandó un fuerte mensaje a los llamados influencers para que presten sus plataformas en ayuda de los pequeños empresarios.

“Además, pedirle a la gente que tiene muchos seguidores, que son actores famosos, cantantes, músicos, que presten sus plataformas, que todo no es canje, que no todo tiene que ser cobrando, que no todo tiene ser a cambio de que nos manden una chompita, un par de zapatillas. Pongamos nuestras redes a disposición de la gente que realmente lo necesita”ó, expresó el actor, quien prestó sus redes sociales para que los emprendedores tengan una vitrina. De esta manera, pone su granito de arena para apoyar en la reactivación económica tras la paralización a causa del coronavirus.

El actor hizo un llamado para que todos se sumen a ayudar a las personas que más lo necesitan: “Mi padre me dijo “mientras tengas un techo no importa si vives de techo y galletas”, tratemos de ayudar a los demás, el área de actores es la que más demore en reactivarse”.

“Es momento de que todos nos demos la mano como país, como peruanos. A algunos nos ha tocado estar afuera. A mí me hubiera encantado estar en casa por lo menos para sentir a mi familia más cerca, mis padres están haciendo cuarentena, hace cinco meses que no pueden ver a sus hijos ni a sus nietos. Creo que tenemos que hacer lo posible para ayudar a esta gente que nos necesita”, indicó.

