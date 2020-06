El actor y productor, Christian Meier envió un mensaje de igualdad, tolerancia y solidaridad por el Día del Orgullo Gay a través de sus redes sociales.

Meier no desaprovechó la oportunidad para reflexionar con sus seguidores sobre el privilegio de escoger con libertad a quien amar y con quien compartir la vida.

“Tú no elegiste a tu familia; tienes los padres que te tocaron y los hermanos que ellos te dieron. Tampoco escogiste tu religión; tu familia -o el país donde naciste (que tampoco lo escogiste)- decidió por ti. Es probable que no estudiaste en la escuela en la que te hubiese gustado estudiar; tal vez lo hiciste (por tradición) en la que estudiaron tus padres o la que quedaba cerca a tu barrio. Y me olvidaba... ¿Por qué te llamas cómo te llamas? Verás que gran parte de tu vida se basa en las decisiones que otros tomaron por ti y acertadas o no, te tocó lidiar con ellas. Pero aun así, de todos los privilegios que existen te reservaste el más grande: el derecho a escoger a quién amar y con quién compartir tu vida”, escribió Christian Meier.

“Hoy estoy con mis seres queridos; aquellos que conscientemente elegí. Con los muchas veces señalados y perseguidos, en su constante lucha por la tolerancia y el respeto a ejercer su derecho a ser quienes quieren ser y elegir a quién amar. Todos somos parte de la sociedad, porque el amor es uno solo y está en todos los colores, el sexo y las religiones. #orgullo”, agregó el actor junto a un video de la película ‘No se los digas a nadie'.

El conductor de ‘Cinescape’, Bruno Pinasco aplaudió el mensaje del cantautor de ‘Carreteras mojadas’, y escribió en el post: “Lo máximo amigo”. Lo mismo hizo la presentadora y modelo colombiana, Pilar Shcmitt, la actriz Lorena Meritano, y la comunicadora Chiara Pinasco.

Christian Meier protagoniza la serie de televisión ‘El general Naranjo’, cuya tercera temporada se estrenará este 1 de julio a través de Fox Premium Series.

