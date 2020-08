El actor peruano, Christian Meier saludó al reconocido actor español, Antonio Banderas por su cumpleaños número 60. Además, se animó a relatar cómo fue el día que lo conoció y el secreto que le reveló para que interprete a ‘El Zorro’ para la cadena Telemundo.

Así lo hizo a través de sus redes sociales donde aseguró que Antonio Banderas fue muy cálido al recibirlos pese a haber compartido con otras personas ese día.

“Han pasado 22 años de aquella primera vez que fui al Festival de Cine de San Sebastián (Ed. 1998), en España, para presentar “No se lo digas a nadie”. El highlight de esa edición fue el estreno mundial de “La máscara del Zorro”. @antoniobanderasoficial presentó personalmente la película y aunque en el Velodrome de Anoeta habían dispuesto más de mil butacas, no pude conseguir boletos para verla. Así́ que me tocó verla de regreso, en el Perú́. Quedé fascinado”, escribió Meier en su extenso mensaje.

El actor peruano recordó que en el 2006 voló hasta Washington, DC. para conocer a Antonio Banderas, quien recibiría un premio especial de la Herencia Hispana en esa ciudad, debido a que la empresa Sony y Telemundo lo llamaron para protagonizar la serie ‘El Zorro’ en español.

“Esa tarde Antonio recibió amablemente a decenas de personas que se acercaban a felicitarlo. Me acompañó Don Braun, el presidente de Telemundo, que estaba tan -o más- emocionado que yo. Me sorprendió (o más bien, después no me sorprendió) que Antonio fuera tan cálido al recibirnos; en los pocos minutos que charlamos, fue muy atento con este chiquillo desconocido a quien le habían dado la responsabilidad de ser el primero en interpretar al Zorro después de (magistralmente) como lo hizo él. Intercambiamos algunas historias y eso fue todo”, contó el ‘Zorro peruano’.

“Cuando fue tiempo de retirarnos le dije: ‘Antonio... ¿Algo que deba saber?‘. Antonio se inclinó hacia mí y casi como un secreto me dijo: ‘La capa... Es un coñazo, se enreda en todas partes'. Siempre tuvo razón. En la 2da foto estoy saltando de un segundo piso. Solo yo, porque la capa quedó allá arriba enredada en el balcón. ¡Feliz cumpleaños querido y admirado Antonio!”, añadió nuestro compatriota.

Antonio Banderas cumple 60 años en difíciles circunstancias debido a que su salud se ha visto afectada tras dar positivo al nuevo coronavirus. Aunque él ha revelado en sus redes sociales que por ahora se encuentra bien.

