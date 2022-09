Luego que Leonard León lo calificara como “vergüenza de cantante”, Christian Domínguez apareció en el programa “América Hoy” para responder; sin embargo, prefirió limitarse por una promesa que le hizo a sus hijos, hermanos de su pequeño con Karla Tarazona.

En su aparición en el programa matutino de América Televisión, Christian Domínguez aseguró que le gustaría responderle a Leonard León; sin embargo, no romperá la promesa que le hizo a sus hijos.

“Hay bastante más cosas donde se ha dirigido a mí desde esos tiempos. Yo podría haberle respondido desde el día 1, no lo puedo hacer porque en su momento a dos pequeños les hice una promesa, ahora ellos ya están grandes, son hermanos de mi bebé y les prometí que eso nunca verían”, señaló Domínguez.

“Se los prometí, es más, cada vez que los veo se los sigo prometiendo porque ya son grandes. No puedo hacer nada, lamentablemente, es un talón de Aquiles muy fuerte porque van a ser siempre los hermanos de mi Valentino y bajo esa premisa siempre quedaré con la boca cerrada. Voy a cumplir la promesa, como he cumplido muchas promesas con esas temas”, agregó.

Leonard León enfurece con Christian Domínguez

Como se recuerda, luego que Christian Domínguez le pidiera que se hiciera cargo de sus hijos con Karla Tarazona, Leonard León le respondió con todo en redes sociales y minimizó su talento para el canto.

“Sigue con tu show ‘vergüenza de cantante’ al referirte a mí. Jamás me ha importado hablar de ti, ya que no lo necesito. Un buen artista, cantante, no necesita eso y todo lo que hago en mi trabajo, lo hago bien. A comparación tuya”, escribió León en sus stories.

