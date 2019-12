El cantante Christian Domínguez, quien este año estuvo en el ojo de la tormenta tras finalizar su relación con Isabel Acevedo e iniciar inmediatamente otra con Pamela Franco, hizo un balance de este 2019 y de sus planes para recibir el próximo año.

Pese a los comentarios que recibió tras el fin de su mediática relación, el intérprete de cumbia considera que el 2019 ha sido un año de aprendizaje y señaló que laboralmente le fue muy bien.

“Cada año es diferente, te va enseñando qué hacer y qué no hacer, y te hace mejor persona. He tenido mucho aprendizaje y puedo decir que laboralmente me fue muy bien”, expresó Christian Domínguez tras su participación en el programa “El show después del show”.

Sobre sus planes de fin de año, Domínguez dijo que pasará el Año Nuevo trabajando, pero que lo hará en compañía de Pamela Franco. Además, confesó que ambos se harán un “baño de florecimiento”.

“Año Nuevo siempre la paso trabajando, desde los 15 años, pero sí la pasaré con Pamela, ella la pasa conmigo. Nos haremos un baño de florecimiento para que sea un mejor año para nosotros y estemos juntos”, añadió.

Por último, reveló que su madre es quien se encarga de ayudarlo a elegir sus cábalas de Año Nuevo, las cuales siempre lo ayudan en su vida personal y profesional.

“Las (cábalas) que mi madre me diga, el año pasado fue comer uvas y pasas. Mi mamá es muy cabalística, ella nunca repite de cábala, cada año es una diferente. Lo que ella me dice yo lo hago y siempre me va bien. En el trabajo me va muy bien, y respecto a la felicidad, también”, concluyó Christian Domínguez.

