Alimentaron los rumores. Christian Domínguez y Pamela Franco, quienes recientemente han sido ‘ampayados’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La firme’ en actitudes cariñosas fuera de un karaoke en El Polo, acudieron al set del programa ‘Válgame’, para aclarar las especulaciones de un supuesto romance entre ellos.

La pareja de conductores del programa ‘Se pone bueno’ recibieron varias consultas por parte de las figuras del espacio de farándula de Latina. Sobre todo por Katty Sheen, quien puso en aprietos al conductor y, ante tanta asistencia, lo convenció de revelar un audio enviado por Franco, en el que la también cumbiambera le habla sobre un supuesto viaje que realizarán juntos.

Pero eso no es todo. Los conductores, entre ellos, Janet Barboza y el ‘Zorro’ Zupe, le pidieron a la pareja recrear el momento del beso, situación que dejó al descubierto el nerviosismo de Pamela Franco. “Yo conozco a Pamela hace mucho tiempo, y esos ojitos, Pamela, a mí no me engañan”, dijo Barboza.

Katty Sheen mantuvo la chispa prendida y le consultó a la pareja sobre una peculiar situación que se vio en una de las transmisiones de ‘Se pone bueno’. “Hubo un episodio en el que Pamelita estaba cantando una canción y Christian la mira a la cara, le mete una mirada de galán de telenovela y Pamela se arrocha. De repente a ti, Pamelita te intimida un poco la mirada de Christian ”, dijo.

“No, Christian. A mí cuando me miran fijamente y sobre todo el sexo opuesto me da un poco de vergüenza”, respondió la cumbiambera. Durante la emisión del segmento, se hizo notar la ausencia de Karla Tarazona.