Para la modelo y exchica reality, Vania Bludau divertirse con las mujeres se convirtió en un “deporte” en estos días. Este fue el mensaje que escribió en Instagram y, al parecer, lo reseñó en clara alusión a Christian Domínguez, quien fue su pareja y apareció en un ‘ampay’ con Pamela Franco tras su reciente ruptura con Isabel Acevedo.

“Gente es simple, no mientan, no sean infieles, no hagan promesas que no pueden cumplir. Jugar con las mujeres ya se hizo deporte en estos días”, escribió en la red social de fotos y videos.

Recordemos que Bludau finalizó su romance con el intérprete de cumbia ni bien este conoció a Karla Tarazona. En su momento, fue un escándalo porque la modelo acusó a la exactriz cómica de haber interferido en su relación con el cantante.

Años más tarde, en 2016, la modelo señaló, desde Miami a donde se fue a vivir para superar sus líos sentimentales con Domínguez, que el cumbiambero se había acercado a ella para pedirle regresar como pareja pese a que seguía con Karla Tarazona y que esta esperaba un bebé de él.

Domínguez no se quedó con los brazos cruzados y la demandó por difundir los supuestos mensajes que le había escrito a Vania por WhatsApp.

VANIA EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’

Por segunda ocasión televisiva, Vania Bludau se sentará en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. “Otra vez aquí ando en el sillón rojo de El valor de la verdad. Si la primera vez estuvo suave y para algunos medios complicado, esperen la segunda parte. Vamos a ver a quién le cae ahora”, precisó la modelo.

Esta nueva presentación se da, casualmente, en medio de la rompimiento sentimental de su expareja, Christian Domínguez, con la bailarina Isabel Acevedo. Pese a la negativa inicial del cantante, lo cierto es que un ‘ampay’ despejó dudas: este le fue infiel a la conocida ‘Chabelita’ con Pamela Franco y por eso se acabó su unión.

La manzana de la discordia es la modelo chiclayana Pamela Franco, quien correspondió al beso que el cumbiambero le dio a las afueras de una discoteca. Luego ella lo tomó del brazo y juntos ingresar al local, al parecer, a disfrutar del momento de fiesta.