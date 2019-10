En su más reciente encuentro con la prensa, Christian Domínguez se pronunció tras su salida de Latina. “No voy a estar en un lugar donde no me cuidan, no me protegen”, dijo el cumbiambero sobre su renuncia del programa ‘Se pone bueno’, en donde estuvo como conductor al lado de Pamela Franco.

El actor y bailarín tomó la decisión de alejarse del mencionado canal después del ‘ampay’ con Pamela Franco. Según contó, Latina utilizó ese episodio a su favor. “Yo di todo lo mejor de mí. Hasta me senté en lugares a hablar de mi vida privada, cuando yo nunca hago eso. Pero por un tema de delicadeza hacía mi productora, lo hacía porque me lo pedían y yo siempre di mi mejor cara al canal”, indicó.

Luego de esta experiencia, el exprotagonista de ‘Mi amor, el wachiman’ precisó que en adelante dará mayor importancia al contrato que firma con una canal. “Me enseña muchas cosas. Me enseña a que cuando tenga que regresar a un lugar, el tema contractual sea muy importante. Quizá yo confío muy rápido en las personas (...)”, precisó.

‘AMPAY’ EN EL OLVIDO

Hace unas semanas, Christian Domínguez protagonizó un ‘ampay’ con su excompañera, Pamela Franco. En el videoclip, este aparecía besando a la modelo chiclayana a las afueras de una discoteca. Poco antes de la emisión de las imágenes, la bailarina Isabel Acevedo anunció su rompimiento con el cumbiambero luego de tres años de romance.

La situación se convirtió en un escándalo mediático que, según Domínguez, ya pasó al olvido. “Este tema ya murió, no van a encontrar respuesta por ningún lado. Por ninguna de las tres partes”, indicó.